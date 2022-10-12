شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع برنامج تأهيلى خاص للثلاثى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك برنامج تدريبى خاص للثلاثى الجديد مصطفى شلبى وعمرو السيسى ويوسف حسن من أجل الإنخراط مع الفريق سريعا للإستعانة بهم فى أولى مباريات الدورى أمام سموحه فى ظل عدم تسجيلهم بالقائمة الأفريقية وهو ما يجعلهم خارج الحسابات فى المباراة المقبلة أمام فلامبو البورندى فى لقاء العودة المقرر إقامته فى السابعة مساء الجمعة المقبل .

ويسعى فيريرا لرفع الحمل البدنى للثلاثى الجديد خاصة وأنهم كانوا بعيدين عن المشاركة فى المباريات منذ انتهاء مسابقة الدورى الموسم الماضى فى ظل عدم ارتباط أنديتهم السابقة بأى مشاركات أفريقية وهو ما أدى لزيادة الوزن عند بعضهم وهو ما جعل المدير الفنى يطلب من جهازه المعاون سرعة تحضيرهم خلال الأسبوع الجارى من أجل لحاقهم بالمباراة الأولى للدورى .