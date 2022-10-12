شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة الأوروبية في جميع أنحاء العالم انطلاق ركلة البداية لمباراة ليفربول ورينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات وتحديدًا بالمجموعة الأولى.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين ليفربول والنادي الاسكتلندي، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يقع ليفربول ضيفًا على رينجرز مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

ليفربول يفتقد أبرز لاعبيه أمام رينجرز اليوم في دوري الأبطال

قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي: "روبرتسون سيكون في تشكيل الفريق غدا.. أما كورتيس، نابي، تشامبيرلين ليسوا كذلك، إنه لأمر جيد عودة روبرتسون لنا".

وعن هيندرسون، رد كلوب: "أعتقد أن هيندرسون سيكون في حالة ذهنية جيدة أمام رينجرز ولن يتأثر بالأمر".

وأوضح: "أعتقد أن إصابة أرنولد سوف تستغرق أسبوعين فقط من الراحة".

وعن صعوبة وضح الفريق بسبب الإصابات:"هذا وضع صعب لكنه يمثل تحديًا لنا، ولكننا دائمًا ما نواجه تحديات، لذا لا يمكنني أن أعدك بأننا سنطير غدًا لكننا سنقاتل حتى يقول أحدهم أن القتال قد انتهى وأحببت كثيرا ما شاهدته من اللاعبين في تدريبات اليوم".

تعرف على موقف ليفربول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة

المركز الأول - نابولي، برصيد 9 نقاط.

المركز الثاني - ليفربول، برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث - آياكس أمستردام، برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع - رينجرز، دون نقاط.