شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الناشئين استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة المدير الفنى، بالقاهرة، استعدادًا للمشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للناشئين.

وقرر محمد وهبة أن يكون المعسكر مفتوح لمدة أسبوع مراعاة لتواجد اللاعبين في مدارسهم، علي أن يتحول بعدها إلى معسكر مغلق حتي موعد السفر الي الجزائر يوم 30 من الشهر ذاته، وتضم مجموعة مصر في التصفيات كل من ليبيا وتونس والمغرب.

وكشف محمد وهبة أن تجربة بطولة كاس العرب الأخيرة كانت مفيدة لمنتخب الشباب رغم الخروج من ربع النهائي أمام المغرب، قائلا: " استفدنا من الخسارة أمام المغرب في كأس العرب، اللاعبون رفضوا النزول لتناول الطعام بعد المباراة، ورغم حزني، شعرت بالسعادة لتصرفهم وتحملهم المسئولية، الدرس كان قاسياً وهذا جيد لأننا لن ننساه، والثقة الزائدة كانت سبب الهزيمة".

انتهى محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2006"، من وضع الخريطة الكاملة لخطة إعداد المنتخب، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين، حيث يخوض منتخب الناشئين مباراة ودية أمام الجزائر يوم 2 نوفمبر المقبل، قبل انطلاق تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين، التي تستضيفها الجزائر أيضًا في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر.