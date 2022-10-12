شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يرفض إقامة مباريات ودية جديدة قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض علاء عبد العال المدير الفني لنادى طلائع الجيش فكرة إقامة مباريات ودية جديدة قبل مواجهة الداخلية بالدوري خوفاً من الإصابات قبل انطلاق المسابقة ، وخاض الطلائع لقاء ودى مع المقاولون العرب مساء الثلاثاء كما واجه سيراميكا مساء الاثنين الماضى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الداخلية في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصرى في نسختها الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن مواعيد مباريات كل فريق في غضون الأيام القليلة المقبلة، علما بأن موعد بداية الدوري المصري هو 18 أكتوبر الجارى.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.

وتعاقد طلائع الجيش مع 17 صفقة جديدة وهم: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب – عماد السيد – موسيس- لقمان محمد – العربى بدر".