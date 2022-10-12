شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب اللاعبين بالظهور الجيد أمام فلامبو البورندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب فيريرا المدير الفنى للزمالك من لاعبيه ضرورة الظهور بشكل مختلف فى اللقاء المقبل أمام فلامبو بعد الأداء الغير مقنع الذى ظهر عليه اللاعبون فى اللقاء الأول بالرغم من الفوز بهدف مقابل للاشئ مؤكدا لهم أنه لابد من فوز بنتيجة كبيرة فى لقاء العودة من أجل محو الصورة السيئة التى ظهرت فى لقاء الذهاب وحتى تكون بروفة قوية لإنطلاقة الدورى .

ويلتقى الزمالك أمام فلامبو فى لقاء العودة المقرر بينهما باستاد برج العرب يوم الجمعة المقبل فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا ، والذى يؤهل صاحبه لدور المجموعات الأفريقى .

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة اللعب بكل قوة ونسيان نتيجة المباراة الأولى للرد على المشككين والتعبير بكل قوة عن مستواهم الحقيقى وحتى تكون بروفة قوية قبل مواجهة سموحه فى الأسبوع الأول للدورى .