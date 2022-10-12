شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه كاظمة الكويتى فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأربعاء فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندري مع نظيره كاظمة الكويتى فى منافسات ربع نهائي البطولة العربية التى تقام بالكويت.

وصعد الاتحاد لربع النهائي بعد الفوز على الغرافة القطرى فى دور ال 16 ، بينما تأهل كاظمة الكويتى بالفوز على وداد بوفاريك.

وهناك مواجهة محتملة بين الأهلى والاتحاد حالا فوز الفريقين فى مباريات ربع النهائي، خاصة أن التأهل يجعل الفريقان يلتقيان في نصف النهائي، وفقا لجدول البطولة للأدوار النهائية.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.