مريم مصطفى تتحدث عن.. صحة توقيعها للأهلي.. وحقيقة "عقد المليون جنيه" مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ القاهرة:

قالت مريم مصطفى، لاعبة كرة الطائرة، إنها الآن لاعبة في نادي الزمالك وتتمن من المسؤولين تحكيم ضمائرهم في ظل عصر الاحتراف.

وتابعت مريم مصطفى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج الماتش على فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء:"كُنت في معسكر مع النادي الأهلي وكان هناك تغييرًا لمدير النشاط الرياضي وكان هناك مشاكل وكنا في معسكر وقالوا لنا نجلس جلسة مبدئية لأنه (مينفعش نسافر بطولة أفريقيا وإحنا مش مجددين ولازم تتصوروا عشان السوشيال ميديا).. وهذه الصور التي نُشرت وقعت على بياض والاتهام على صُلب العقد، ومعي صورة العقد الذي تم ملأه بعد ذلك وأنا غير موجودة".

وعللت لاعبة الكرة الطائرة توقيعها على عقود التجديد للأهلي، بقولها:"وقعت لأجل الكيان وكان هناك جلسة ستتم ولكن حين سمعوا عن مفاوضات نادي الزمالك لم تتم ولا أنكر توقيعي على بياض للأهلي ووقعت على ورقة بالمستحقات ولكني لم أكن أعلم مضمون هذه الورقة، ووالدتي طالبت النادي بالاطلاع على العقد فرد المسؤولون بالرفض".

وتابعت اللاعبة:"طلبت الاطلاع على العقد لكن رفضوا وكابتن خالد العوضي قال لوالدتي العقد مع كابتن بيبو في سيارته ولا أعتقد أن الكابتن يعلم بتوقيعي على العقد على بياض"، فيما ردّت على التوقيع للزمالك لأجل المال؟بقولها:"أنا مُعذبة منذ 3 سنوات ولدي مشاكل مع المدير الفني وكنت أجد نفسي خارج القائمة وطلبت الإعارة في الموسم الماضي وكابتن حمدي الصافي كان يُشيع في النادي أن الأمر بأوامر من الإدارة ولكنني خرجت للإعارة في نادي الصيد بدون مال من أجل الراحة النفسية وبعد تواجدنا في تونس حدثت مشاكل مع المدير الفني وطلبت عقدي للاطلاع على عقدي.

واسترسلت مريم:"لم امتحن في سنة دراسية بالجامعة الأمريكية لأجل النادي الأهلي وهي سنة تُعادل عقدي 4 سنوات مع الأهلي وعقدي مع الزمالك ليس مليون جنيه هو (أنا كهربا) العقد أعلى من الأهلي بقيمة 200 أو 300 ألف جنيه وانتقالي للزمالك جاء لراحتي النفسية فهي رياضة ونحن في زمن الاحتراف اتركوني، منذ 5 أشهر هناك سب فيّ ووالدتي من اللجان.. فكيف سألعب في النادي الأهلي بعد مايحدث، قناة النادي مُخصصة اليوم للحديث عني، أنا الوحيدة التي كُتب في عقدها مع الأهلي شرط جزائي 3 مليون جنيه، فهل يُعقل أنني أوقع على شرط جزائي بـ 3 مليون جنيه وعقدي 200 ألف جنيه".

وقالت والدتها هناء حمزة التي تشغل في الوقت ذاته منصب نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، خلال حلولها ضيفة بالحلقة ذاتها:"كنت أسمع أن هناء ليس لها ظهر في الإدارة بسبب نزول ابني في قائمة محمود طاهر، والمدرب حابب يفرض لاعبه على مريم وهي (ليبرو) منتخب مصر وتحدثت مع مسؤولين بالنادي الأهلي ومحمود الخطيب وقالوا سيحققون في مشكلة المدير الفني وحررنا محضر إثبات حالة وقلت لمريم تثبت في المحضر أن الإمضاء كان على ورق فاضي".

وتابعت: اتحاد الكرة الطائرة الدولي ردّ بأن الأمر هو شأن داخلي ولجنة الشؤون القانونية واللاعبين أقرت في آخر تقرير لها قبل الذهاب للاتحاد الدولي أن اللاعبة لم تتلق مستحقاتها لفترة معينة ونرى أن عقد الزمالك عقدًا سليمًا لايوجد به أي خلل وعلى حسب رغبة اللاعبة"، ثم أضافت:"من الذي على تواصل مع علاء صادق فتخرج اللجان ومن داخل المركز الإعلامي يذكرون ماقاله قبل ما يقولونه هم وإذا كان موقف الأهلي سليمًا عليهم أن يتركوا الأمور تسير في مجراها الطبيعي".

واسترسلت:"لدي الكثير ولكن لن أتحدث وأنا لا أهاجم ولكنني أدافع ورد فعل وهناك ضغوط تحدث وأفصل نفسي كنائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة ولم أرى رئيس اتحاد اللعبة منذ أسبوع تقريبًا ونحترم بعضنا البعض ولايوجد بيننا مشاكل، وحتى لا يُقال إنني اتدخل فأنا بعيدة وقصة اللاعبة دعاء تأخرت لحدوث أكثر من شيء، وحين تقدمت بشكوى في 2016 تقريبًا ساعدتها وطلبت دراسة حالتها لعدم حصولها على مستحقاتها وانتقلت للأهلي ثم حدثت إصابة أو مشكلة مع المدير الفني حمدي الصافي فرحلت وعادت للزمالك والآن تريد العودة للأهلي ولكن المشكلة مختلفة".