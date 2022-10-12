مرتضى منصور لفيريرا ضاحكًا: نريد عمل عضوية لك لتترشح لرئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رفقة المدير الفني البرتغالي لفريقه جوسفالدو فيريرا على هامش تدريبات يوم أمس الثلاثاء في حضور مترجم الأخير وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي.

وقال مرتضى منصور موجهًا حديثه لمترجم فيريرا،ضاحكًا عبر مقطع فيديو نشرته قناة الزمالك على يوتيوب:"أخبره بأن الجمهور يحبه أكثر مني ونريد عمل عضوية له ليترشح لرئاسة النادي ولديه لافتة باسمه بالنادي"، ليرد المدرب البرتغالي على لسان مترجمه:"الشيء الوحيد الذي لن أقوم به عمري هو رئاسة نادي الزمالك؛ فالوضع صعب والمشاكل هناك كثيرة ولايوجد حقيقة أي شخص يستطع أن يحل محل مرتضى منصور في هذا المنصب".

وتطرق رئيس نادي الزمالك في حديثه مع المدرب عبر مترجمه للحديث عن أوضاع الفريق بقوله:"هل لديك أي مشكلة؟"، ليرد بـ: "لا"، هل هناك أي لاعب يضايقك؟ ليرد أيضًا بـ "لا"، ثم سأله ضاحكًا:ماذا عن أمير؟ ليرد فيريرا:"لا أيضًا.. هو جيد جدًا وسيكون أحد أفضل المديرين في كرة القدم الذين تعاملت معهم خلال مسيرة تدريبية استمرت 49 سنة".