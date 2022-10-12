شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. البلوز يهين ميلان في عقر داره ويعبره بثنائية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك يأتي كالتالي..

تشيلسي يضرب شباك الميلان بثنائية

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في فرض الفوز على مضيفه ميلان الإيطالي من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات وتحديدًا بالمجموعة الخامسة.

وجاءت أهداف اللقاء في الدقيقة الـ 21 عن طريق حورجينيو، واضاف أوباميانج الثالث للبلوز في الدقيقة الـ 34 من مجريات المباراة، وجاء ذلك بعد تحصل نجم ميلان توموري في الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء.

وفي ذات السياق.. دخل تشيلسي إلى مجريات اللقاء بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

وفي خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، تياجو سيلفا، تريفوه تشالوباه.

خط الوسط: رييس جيمس، ماتيو كوفاسيتش، جورجينو، بن تشيلويل.

وفي الهجوم: رحيم سترلينج، ماسون ماونت، بيير إيميريك أوباميانج.

بينما جاء تشكيل ميلان فيما يلي:-

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، فيكايو توموري، ماتيا جابيا، بيير كالولو.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، رادي كرونيتش.

وفي الخط الهجومي: رافائيل لياو، أوليفييه جيرو، براهيم دياز.

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد مباريات اليوم

1- تشيلسي، برصيد 7 نقاط.

2- ريد بول سالزبورج، برصيد 6 نقاط.

3- ميلان، برصيد 4 نقاط.

4- دينامو زغرب، برصيد 4 نقاط.