شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر البوروندى في إياب دور الـ 32 الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة فيريرا، لمباراة الإياب مع فريق فلامبو دى سنتر البوروندى بعد الفوز الذى حققه الفارس الأبيض فى مباراة الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة. موعد مباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندىتقام مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى في السابعة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندىتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر البوروندى عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا واجتاز نادي الزمالك المهمة الاولي في بطولة دوري ابطال افريقيا امام فريق اليكت سبورت التشادي بنتيجة أربعة اهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي . الزمالك يبحث عن اللقب الافريقى السادسونجح نادي الزمالك في حصد لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي ليشارك في بطولة دوري ابطال افريقيا املا في تحقيق اللقب السادس في تاريخ القلعة البيضاء.