السيتي والريال يتأهلان رسميًا.. تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الثلاثاء

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح ناديا ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في التأهل رسمياً إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد وصولهما إلى النقطة العاشرة خلال مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية والتي أقيمت مساء الثلاثاء.

وسقط باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ التعادل مجدداً أمام نظيره بنفيكا البرتغالي 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء".

وتعادل ريال مدريد الإسباني مع مضيفه شاختار دونتسك الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "الجيش البولندي"، ليحسم الفريق الملكي تأهله رسمياً لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وسقط فريق ميلان الإيطالي على أرضه ووسط جماهيره أمام تشيلسي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "سان سيرو".

كما خسر يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه مكابي حيفا بنتيجة 0-2، فيما تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بدون أهداف.

وفيما يلي ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الثلاثاء:

المجموعة الأولى: تتبقى جولة

نابولي: 9 نقاط

ليفربول: 6 نقاط

أياكس: 3 نقاط

رينجرز: صفر نقاط

المجموعة الثانية: تتبقى جولة

كلوب بروج: 9 نقاط

باير ليفركوزن: 3 نقاط

بورتو: 3 نقاط

أتلتيكو مدريد: 3 نقاط

المجموعة الثالثة: تتبقى جولة

بايرن ميونخ: 9

إنتر ميلان: 6 نقاط

برشلونة: 3 نقاط

فيكتوريا بلزن: صفر نقاط

المجموعة الرابعة: تتبقى جولة

سبورتنج لشبونة: 6 نقاط

توتنهام: 4 نقاط

اينتراخت فرانكفورت: 4 نقاط

مارسيليا: 3 نقاط

المجموعة الخامسة:

تشيلسي: 7 نقاط

سالزبورج: 6 نقاط

دينامو زغرب: 4 نقاط

ميلان: 4 نقاط

المجموعة السادسة:

ريال مدريد: 10 نقاط

لايبزيج: 6 نقاط

شاختار دونيتسك: 5 نقاط

سيلتك: 1 نقطة

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي: 10 نقاط

بروسيا دورتموند: 7 نقاط

كوبنهاجن: 2 نقطة

إشبيلية: 2 نقطة

المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان: 8 نقاط

بنفيكا: 8 نقاط

يوفنتوس: 3 نقاط

مكابي حيفا: 3 نقاط