دوري أبطال أوروبا.. ميلان يسقط مجددًا أمام تشيلسي.. وريال مدريد يعود بتعادل مثير مع شاختار

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز تشيلسي الإنجليزي على مضيفه ميلان الإيطالي، فيما تعادل ريال مدريد الإسباني في الثواني الأخيرة مع مضيفه شاختار الأوكراني.

ميلان وتشيلسي

ونجح تشيلسي في الفوز للمرة الثانية على ميلان ليتصدر المجموعة الخامسة بدوري الأبطال بانتصاره 2-صفر في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" مساء الثلاثاء.

أصبحت مهمة تشيلسي سهلة بعد تقدمه مبكراً في الدقيقة 17 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه جورجينيو من ركلة جزاء قام باحتسابها حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الحمراء لمدافع الميلان توموري.

وفي الدقيقة 34، ضاعف بيير إيمريك أوباميانج تقدم تشيلسي بالهدف الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 7 نقاط من 4 مباريات، متقدما بنقطة واحدة على سالزبورج وثلاث نقاط على ميلان ودينامو زغرب.

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شاختار وريال مدريد

تمكن ريال مدريد من خطف تعادلا دراميًا من مع مضيفه شاختار دونستيك الأوكراني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم شاختار عن طريق لاعبه ألكسندر زوبكوف في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز الألماني أنطونيو روديجير هدف التعادل للملكي في الدقيقة 95، ليتأهل الريال رسمياً إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 10 في صدارة المجموعة السادسة، فيما رفع شاختار رصيده للنقطة الخامسة في المركز الثاني.

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بوروسيا دورتموند وإشبيلية

تعادل إشبيلية الإسباني مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله، وهو التعادل الذي أهّل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تقدم إشبيلية عن طريق لاعبه تانجاي نيانزو في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل جود بلينجهام لفريقه دورتموند.

وفي هذه المجموعة، يتصدر السيتي برصيد 10 نقاط بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه كوبنهاجن، وضمن احتلال المركز الأول أو الثاني قبل جولتين من النهاية.

وسيسعى دورتموند، صاحب المركز الثاني بسبع نقاط، لضمان التأهل عندما يستضيف سيتي في 25 أكتوبر الجاري.

وما زال إشبيلية، ثالث الترتيب بنقطتين، يملك فرصة ضئيلة في بلوغ دور الستة عشر.

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باريس سان جيرمان وبنفيكا

فرض بنفيكا البرتغالي التعادل بهدف لمثله على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في عقر داره في مباراة بالمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

تقدم باريس عن طريق مهاجمه الشاب كيليان مبابي من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يعادل جواو ماريو النتيجة لبنفيكا من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 62 ليمنح الفريق الزائر نقطة مستحقة.

وبهذه النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات متقدما بفارق الأهداف على بنفيكا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في نفس المجموعة بثلاث نقاط متفوقا على مكابي حيفا بعد أن فاز عليه الفريق الإسرائيلي 2-صفر في وقت سابق اليوم.

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