شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: أعد جماهير الاتحاد السكندرى بالسعى للفوز بكل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إعجابه بالصفقات الجديدة التي أبرمها سيد البلد، مؤكداً أنهم يملكون خبرات كبيرة ومستعدون لمساعدة الفريق السكندري من أجل تحقيق مركز جيد في الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الحالى.

وأكد زوران خلال حواره لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1" أن كل اللاعبين بالنسبه له لا فرق بينهم، والمعيار الوحيد للحكم عليهم المستوى والمجهود في الملعب فقط، لافتاً إلى أنه لا يتعامل معهم باسمهم.

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندرى أن فترة الإعداد للموسم الجديد كانت جيدة، والفريق استطاع الاستفادة منها، مشيراً إلى أنه جاء إلى قلعة زعيم الثغر بطموح مختلف لوضع الفريق فى مكانة مختلفة عن الموسم الماضى.

ووعد مانولوفيتش جماهير الاتحاد السكندرى بالسعى للفوز بكل المباريات في الموسم الجديد وتقديم كرة ممتازة تليق بهم، مشيراً إلى أنه يعلم مدى حبهم وعشقهم للكيان وسيسعى بكل ما أوتى من قوة لادخال البهجة والسعادة إليهم.

واختتم الصربى زوران حديثه قائلا: "الدورى المصرى مميز وتوجد به أندية قوية مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر الذى أحدث مفاجأة خلال الموسم الماضى، والأهلي والزمالك والوداد والترجي أقوى المرشحين للفوز بدوري أبطال أفريقيا".