شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: زوران طلب ضم زياد طارق للاتحاد السكندري وابتعدت عن التدريب بفعل فاعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر المدير الرياضى للاتحاد السكندرى إن الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لسيد البلد طلب ضم زياد طارق لاعب الأهلى خلال الانتقالات الصيفية التي أٌغلقت أول أمس الإثنين لإعجابه به واقتناعه بقدراته الفنية ولكن اللاعب فضل البقاء في الأهلى.

وتحدث عمر خلال حواره لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتيس 1" عن فترة عمله كمدير فنى للاتحاد السكندرى في الموسم الماضى قائلاً:" اتفقت مع رئيس النادي على العمل كمدير فني لفترة مؤقتة على أن أتولى منصب المدير الرياضي بداية من الموسم الجديد".

أضاف المدير الرياضى للاتحاد السكندرى:" مصيلحي تواصل معي بعد الخسارة من الأهلي ورشحت له حمادة صدقي ومحمد يوسف وظل يقنعني لمدة 6 ساعات بقيادة الفريق خلفا لعماد النحاس وتوليت قيادة الاتحاد خمس مرات كمدير فني آخرها الموسم الماضي".

تابع عمر: "ابتعدت عن التدريب من 2019 بفعل فاعل بسبب السماسرة"، موضحا أن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ي أنهى 13 صفقة خلال 15 يوما، لافتاً إلى أن زعيم الثغر لا يحتاج إلى حارس مرمى على الأقل حتى يناير المقبل.