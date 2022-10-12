شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى قنديل عقب تعيينه فى تذكرتى: اتمنى أن أساهم فى خدمة الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى يحيى قنديل البطل الرياضي من متلازمة داون، و الحاصل علي 60 ميدالية رياضية في السباحة والفروسية وتنس الطاولة ويتحدث 3 لغات ، سعادته بتعيينه عضوا في شركة تذكرتي، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع برنامج مساء أون تايم علي قناة اون تايم سبورت 2 الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي.

وقال يحيى قنديل انه سعيد بتكريم شركة تذكرتي له بتعيينه ضمن فريق عمل الشركة، وانه يستعد حاليا للسفر الي الأردن في اولي مهام عمله في الشركة مع فريق العمل، مؤكدا رغبته في ان يكون عنصرا مؤثرا لخدمة الرياضة المصرية.

يحيي قنديل حاصل على درجة البكالريوس في إدارة الأعمال و تخصص في الإدارة الرياضية من جامعة اسلسكا (مصر)، والدبلومة الأمريكية، ويجيد التحدث بثلاث لغات، كما يعد -أول شخص ذو متلازمة داون في العالم ، يحصل على هذه الدرجة في هذا التخصص.

كما تم تكريم يحيي قنديل من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصفته بطل من أبطال ذوي الهمم.