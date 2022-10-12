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رسميا.. فيوتشر يعلن صفقات الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي فيوتشر عن صفقاته الصيفية التي أتمها النادي خلال موسم الانتقالات الأخير، استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الحالي، وجاءت صفقات فيوتشر كالتالي: النيجيري بيلو - علي زعزع - أحمد يحيى - عبد الله ياسين - هشام عادل - هشام حافظ - عبد الكبير الوادي - باسم علي - عمر السعيد - حاجي باري - مهند لاشين - علي الفيل - عمر ميرا.

 

ويخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، تحديا جديدا، عندما يستضيف كالون إف سي بطل سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

تقام مباراة فيوتشر وكالون الأحد المقبل، ويبحث فيوتشر عن حسم التأهل لدور المجموعات، بعدما نجح فيوتشر فى انتزاع فوز ثمين على كالون إف سي في عقر داره بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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