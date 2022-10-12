شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فيوتشر يعلن صفقات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي فيوتشر عن صفقاته الصيفية التي أتمها النادي خلال موسم الانتقالات الأخير، استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الحالي، وجاءت صفقات فيوتشر كالتالي: النيجيري بيلو - علي زعزع - أحمد يحيى - عبد الله ياسين - هشام عادل - هشام حافظ - عبد الكبير الوادي - باسم علي - عمر السعيد - حاجي باري - مهند لاشين - علي الفيل - عمر ميرا.

ويخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، تحديا جديدا، عندما يستضيف كالون إف سي بطل سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقام مباراة فيوتشر وكالون الأحد المقبل، ويبحث فيوتشر عن حسم التأهل لدور المجموعات، بعدما نجح فيوتشر فى انتزاع فوز ثمين على كالون إف سي في عقر داره بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات.