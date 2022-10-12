شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 10 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها جاهزية شيكابالا وامام عاشور لمباراة فلامبو وفوز المقاولون العرب على طلائع الجيش وديا.

جاهزية شيكابالا وإمام عاشور لموقعة الزمالك وفلامبو.. وجمعة يواصل التأهيل

خاض لاعبو الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة فلامبو الأخيرة، فقرة خططية خاصة خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال هذه الفقرة على بعض الأمور التكتيكية الخاصة بخطة اللعب بجانب أمور خططية أخرى.

المصري يختتم ودياته بالفوز على كابسي بنصف دستة أهداف ومروان حمدي "سوبر هاتريك"

بستة أهداف نظيفة، فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق كابسي ، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية، وذلك في ختام المباريات الودية التي يستعد من خلالها فريق المصري لانطلاق الموسم الجديد.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الخميس استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى

قرر الجهاز للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الدخول في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية عصر الخميس المقبل، على أن يخوض المران الختامي هناك.

البرازيلي برونو سافيو ينفي وجود حسابه له على تويتر.. صورة

أكد البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي، على عدم امتلاكه لحساب عبر تطبيق تويتر، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مطالبا الجماهير توخي الحذر من التعامل مع تلك الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه والتي تنشر بعض الشائعات.

عمومية اتحاد الجمباز الغير عادية توافق على الميزانية والحساب الختامى بالإجماع

وافقت الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد المصري للجمباز والتي عقدت اليوم بقاعة الاجتماعات بمنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة، على ميزانية الموسم الجديد والحساب الختامي بالإجماع.

كولر يواصل الدفع بثنائية السولية وديانج في وسط الأهلي أمام إتحاد المنستيري

يواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بثنائية عمرو السولية وآليو ديانج في وسط الفريق خلال مباراة إتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال بعدما قدم الثنائي عرضاً جيداً في مباراة الذهاب.

مصطفى شلبى يوجه رسالة إلى إنبى بعد انتقاله إلى الزمالك

وجه مصطفى شلبى المنتقل حديثاً إلى نادى الزمالك رسالة إلى فريقه السابق إنبى، قائلاً:"سنتين داخل نادي إنبي لم أجد فيهم إلا الدعم والمحبة والاحترام من الجميع خالص شكري لمجلس الادارة والجهاز الفني وجميع العاملين بالفريق".

المقاولون يفوز على طلائع الجيش 2-1 في آخر تجاربه الودية

حقق فريق المقاولون العرب الفوز علي طلائع الجيش بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام تجارب الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

تقدم الجيش بالهدف الأول قبل أن ينجح فاروق نور الدين وامادو انياس في إحراز هدفي الذئاب لينهي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب تجاربه الودية بالفوز على الجيش.

الزمالك: جميع الصفقات وفقًا لرؤية فيريرا.. ومهمتهم صعبة وسط أفضل لاعبين فى مصر

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المسؤولية كبيرة على اللاعبين الجدد في تقديم أفضل ما لديهم مع النادي خلال الفترةالمقبلة، مضيفًا: "اللاعبون الجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل وحصلوا على بطولتي الدوري وكأس مصر للموسم الماضي، وبناءً عليه أصبح عليهم دوراً كبيراً في الظهور بالشكل المطلوب الذي يفيد الفريق" .

على فوزى: مصدوم من عدم رحيلى عن إنبى ولا أعلم الأسباب

قال على فوزى الظهير الأيمن لفريق إنبى إنه مصدوم من عدم رحيله لفريق المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت بالأمس الإثنين، مشيراً إلى أنه لا يعلم الأسباب.

كلاتنبرج يحاضر حكام الدوري استعدادًا لانطلاق البطولة

حرص الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام على محاضرة الحكام اليوم استعدادًا لإنطلاق بطولة الدوري بمختلف أقسامها خلال الفترة المقبلة ، للتعريف بالتعديلات و القوانين الخاصة بالحكام.

يبدأ الإنجليزي مارك كلاتنبرج سلسلة اجتماعات مع جميع مديري الكرة بأندية الدوري المصري الممتاز، وكذلك مع مقدمي البرامج الرياضية ومعلقي مباريات كرة القدم، لشرح آخر تعديلات قوانين كرة القدم.