شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها توجيه مصطفى شلبى لاعب الزمالك الجديد رسالة إلى ناديه السابق إنبي، وكذلك اعتماد كولر المدير الفني للأهلي علي ثنائية السولية وديانج في وسط ملعب الفريق أمام اتحاد المنستيري التونسي.

عمومية اتحاد الجمباز الغير عادية توافق على الميزانية والحساب الختامى بالإجماع

وافقت الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد المصري للجمباز والتي عقدت اليوم بقاعة الاجتماعات بمنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة، على ميزانية الموسم الجديد والحساب الختامي بالإجماع.

كولر يواصل الدفع بثنائية السولية وديانج في وسط الأهلي أمام إتحاد المنستيري

يواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بثنائية عمرو السولية وآليو ديانج في وسط الفريق خلال مباراة إتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال بعدما قدم الثنائي عرضاً جيداً في مباراة الذهاب.

مصطفى شلبى يوجه رسالة إلى إنبى بعد انتقاله إلى الزمالك

وجه مصطفى شلبى المنتقل حديثاً إلى نادى الزمالك رسالة إلى فريقه السابق إنبى، قائلاً:"سنتين داخل نادي إنبي لم أجد فيهم إلا الدعم والمحبة والاحترام من الجميع خالص شكري لمجلس الادارة والجهاز الفني وجميع العاملين بالفريق".

المقاولون يفوز على طلائع الجيش 2-1 في آخر تجاربه الودية

حقق فريق المقاولون العرب الفوز علي طلائع الجيش بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام تجارب الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

تقدم الجيش بالهدف الأول قبل أن ينجح فاروق نور الدين وامادو انياس في إحراز هدفي الذئاب لينهي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب تجاربه الودية بالفوز على الجيش.

الزمالك: جميع الصفقات وفقًا لرؤية فيريرا.. ومهمتهم صعبة وسط أفضل لاعبين فى مصر

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المسؤولية كبيرة على اللاعبين الجدد في تقديم أفضل ما لديهم مع النادي خلال الفترةالمقبلة، مضيفًا: "اللاعبون الجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل وحصلوا على بطولتي الدوري وكأس مصر للموسم الماضي، وبناءً عليه أصبح عليهم دوراً كبيراً في الظهور بالشكل المطلوب الذي يفيد الفريق" .

على فوزى: مصدوم من عدم رحيلى عن إنبى ولا أعلم الأسباب

قال على فوزى الظهير الأيمن لفريق إنبى إنه مصدوم من عدم رحيله لفريق المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت بالأمس الإثنين، مشيراً إلى أنه لا يعلم الأسباب.

كلاتنبرج يحاضر حكام الدوري استعدادًا لانطلاق البطولة

حرص الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام على محاضرة الحكام اليوم استعدادًا لإنطلاق بطولة الدوري بمختلف أقسامها خلال الفترة المقبلة ، للتعريف بالتعديلات و القوانين الخاصة بالحكام.

يبدأ الإنجليزي مارك كلاتنبرج سلسلة اجتماعات مع جميع مديري الكرة بأندية الدوري المصري الممتاز، وكذلك مع مقدمي البرامج الرياضية ومعلقي مباريات كرة القدم، لشرح آخر تعديلات قوانين كرة القدم.