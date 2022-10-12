شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 11/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء الموافق 11/ 10/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، عمرو السيسى يشارك لأول مرة فى تدريب الزمالك، وجاهزية شيكابالا وإمام عاشور لموقعة فلامبو.. وجمعة يواصل التأهيل، وتمديد تعاقد سيد نيمار وحسام عبد المجيد.

عمرو السيسى يشارك لأول مرة فى تدريب الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، لأول مرة مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط المنضم حديثا من طلائع الجيش خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يمدد عقود نيمار وعبد المجيد موسما إضافيا

نجحت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى تمديد تعاقد ثنائى الفريق حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار، ضمن خطة الإدارة لتأمين اللاعبين الشباب الذين توهج نجمهم فى الموسم المنقضى، وساهموا فى تحقيق الفريق للقب الدورى.

الزمالك: جميع الصفقات وفقًا لرؤية فيريرا.. ومهمتهم صعبة وسط أفضل لاعبين فى مصر

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المسؤولية كبيرة على اللاعبين الجدد في تقديم أفضل ما لديهم مع النادي خلال الفترةالمقبلة.

جاهزية شيكابالا وإمام عاشور لموقعة الزمالك وفلامبو.. وجمعة يواصل التأهيل خاض لاعبو الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة فلامبو الأخيرة، فقرة خططية خاصة خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

فيريرا يوجه التحية للاعبى الزمالك.. والونش يواصل التأهيل استعدادًا لفلامبو

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على الاجتماع باللاعبين على هامش تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الخميس استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى

قرر الجهاز للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الدخول في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

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