شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 11-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 11-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تواصل مسئولى النادي الأهلي مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لطلب زيادة العدد المسموح من الجماهير الحمراء لحضور مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي السبت المقبل.

كولر يواصل الدفع بثنائية السولية وديانج في وسط الأهلي أمام إتحاد المنستيري

يواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بثنائية عمرو السولية وآليو ديانج في وسط الفريق خلال مباراة إتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال بعدما قدم الثنائي عرضاً جيداً في مباراة الذهاب.

أكد البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي، على عدم امتلاكه لحساب عبر تطبيق تويتر، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مطالبا الجماهير توخي الحذر من التعامل مع تلك الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه والتي تنشر بعض الشائعات.

نال أكرم توفيق لاعب الأهلي إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب في مباراة اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال افريقيا.

كيف يستعد الأهلى لموقعة الإياب مع الاتحاد المنستيرى؟ يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيرى بعدما حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب فى تونس ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة بهدف دون رد، ونلقى الضوء في السطور التالية على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة.

يستأتف فريق الكرة بالأهلي تدريباته غداً ، الأربعاء، استعداداً لمباراة إتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي غداً بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم حيث خاض الفريق مراناً أمس عقب ساعات من عودته للقاهرة بعد إنتهاء مباراة الذهاب أمام بطل تونس بملعبه.

بدأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" في التجهيز لدفع بدلات مالية لكل الأندية التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

تغلب فريق كرة سلة بالنادي الأهلى على نظيره أهلى حلب السورى بنتيجة 87/76 في منافسات دور الـ16 من البطولة العربية للسلة ، والتى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.

يسعى الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لتجهيز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق للمشاركة في مباراة الاسماعيلى بضربة البداية في الدوري بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز في مباراة الاتحاد المنستيرى بدوري أبطال أفريقيا المقبلة.

وجه محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي رسالة إلى محمد عادل امو، لاعب المقاصة، والذي أعلن اعتزاله مؤخراً بسبب تعثر انتقاله إلى المصري أوالاسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي.

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لطلب زيادة العدد المسموح من الجماهير الحمراء لحضور مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي السبت المقبل، على ملعب الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تجهيز لاعبيه لمباراة الحسم أمام الاتحاد المنستيرى فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، والتى يأمل فيها المدرب السويسرى حسم تأهل المارد الأحمر لدور الـ16 بالبطولة لمواصلة مشواره نحو العودة لزعامة أفريقيا.