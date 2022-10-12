شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينتظر تحديد موعد مباراة أسوان لحجز تذاكر الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الاتحاد السكندرى تحديد موعد مباراة أسوان في الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز المقرر انطلاقها 18 أكتوبر الجاري لحجز تذاكر الطيران وفندق الإقامة لبعثة سيد البلد فضلاً عن الترتيبات الأخرى لضربة البداية بالدورى.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مرانه اليوم الثلاثاء تحت قيادة الصربي زوران مانولوفيتش، حيث ظهر معظم اللاعبين في حالة تركيز عالية من أجل دخول معسكر مباراة أسوان وحجز مكان في التشكيلة الأساسية لزعيم الثغر.

وظهرت ملامح التشكيل الأساسى لسيد البلد من خلال التدريبات الأخيرة تحت قيادة زوران، حيث استقر الأخير على الدفع بالمهدى سليمان في مركز حراسة المرمى وهشام صلاح في الجبهة اليمنى ومحمود علاء في الدفاع، بينما هناك منافسة قوية بين محمد الصالح وعبد الله نصيب وخالد صبحى، وإن كان الأخير هو الأقرب للتواجد بجوار محمود علاء في التشكيل الأساسى.

كما استقر زوران على الدفع بثلاثى الوسط خالد الغندور ومروان عطية والوافد الجديد ناصر ناصر وأمامهما إبراهيم حسن وأحمد عادل الشهير بـ"ميسي"، بينما يشهد الخط الأمامى منافسة قوية بين الأنجولى مابولولو والنيجيري أوستين أموتو.

وسجل المدافع الأوغندى جافين كيزيتو الظهور الأول في مران زعيم الثغر بعدما نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى أتمام التعاقد مع الظهير الأيمن وكابتن منتخب أوغندا الأوليمبى واللاعب السابق لنادى كامبالا إف سي مواليد 2002.