شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يشارك فى أول مران مع سيراميكا بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك صلاح محسن المنتقل حديثاً إلى نادى سيراميكا في أول مران مع فريقه بعد رحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت بالأمس الإثنين.

وخرج صلاح محسن، مهاجم الأهلي السابق والمنضم حديثا إلى سيراميكا، عن صمته بعد الأنباء التي ترددت عنه خلال الفترة الماضية، برغبته في الرحيل المجاني عن القلعة الحمراء وفسخ عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار بالنادي.

قال صلاح محسن، عبر حسابه على إنستجرام: "عرف أن قدرًا هائلًا من الشائعات طاردني خلال الأيام القليلة الماضية، لكني التزمت الصمت التام، لأني أعلم تمامًا قيمة أن تلعب بقميص الأهلي، وتتمتع بدعم الملايين من عشاق الكيان العظيم في مصر والعالم".

وأضاف: "الآن.. قررت أن أتحدث، بعد أن حسمت قراري، بالانتقال لصفوف سيراميكا، وبمباركة مسئولي الأهلي، أخوض تجربة واعدة مع ناد محترم، يملك إدارة مستقرة، شجعتني على أن أقدم على خطوة جديدة، أطمح من خلالها للعودة إلى صفوف منتخب مصر".

وتابع: "شكرًا جمهور الأهلي العظيم، على دعمه غير المحدود، الذي أثق أنه سوف يستمر، شكرًا مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب.. ولنا عودة قريبًا بإذن الله".

صلاح محسن