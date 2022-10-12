هلال الضبعة يفوز على شبين فى انطلاق مباريات القسم الثانى

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباريات دوري القسم الثاني اليوم، الثلاثاء، بمباراة هلال الضبعة وجمهورية شبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة ، وانتهت المباراة بفوز هلال الضبعة بنتيجة 2 /1.

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة عن ألوان القمصان الخاصة بفرق دوري القسم الثاني للموسم المقبل .

قررت لجنة مسابقة القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ إنطلاق دوري القسم الثاني يوم 13 أكتوبر من الشهر الجاري لمجموعاته الثلاث ، على أن ينتهي في 31 مايو بالنسبة للمجموعة الثالثة.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم صرف مستحقات الحكام المتأخرة كاملة قبل انطلاق الدورى الجديد خلال أكتوبر الجارى، كما أنه تم صرف جزء من مستحقات حكام الدرجة الثالثة مؤخرا ضمن خطة جدولة المستحقات المتأخرة للحكام .

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام سيحصلون علي كل مستحقاتهم قبل انطلاق الموسم المقبل ، ضمن خطة توفير كل عوامل النجاح لكلاتنبرج المسئول عن التحكيم المصرى.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بقيادة الإنجليزي مارك كلاتيبنرج، قائمة الحكام الدولية عقب انتهاء الاختبارات التى أجريت على مدار الأيام الماضية باستاد جهاز الرياضة.