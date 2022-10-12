شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك تدعم 7 مراكز استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الزمالك، في تدعيم 7 مراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد، الذي يأمل في الحفاظ على البطولات التي توج بها وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن النادي منذ 20 عاما.

صفقات الزمالك

وتعاقد الزمالك مع 9 صفقات وهم كل من: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى من طلائع الجيش، والبنينى سامسون أكينولا، ومصطفى شلبى من إنبى، وعمرو السيسى من الطلائع، وأخيرا يوسف حسن مهاجم وادى دجلة مع استعادة محمد صبحى مرة أخرى.

ودعمت صفقات الزمالك 7 مراكز في الفريق لتجهيز بشكل كامل للمباريات المقبلة، حيث استعاد محمد صبحي في حراسة المرمى، ومصطفى الزناري في قلب الدفاع، وعمر جابر في الظهير الأيمن، وزكريا الوردي ودونجا وعمرو السيسي في مركز الديفندر، ومصطفى شلبى في الجناح الأيسر، وإبراهيما نداي في الجناح الأيسر، وسامسون إكينولا ويوسف حسن في الهجوم.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.