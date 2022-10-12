ريال مدريد ومانشستر سيتي يتأهلان لثمن النهائي في ليلة التعادلات بدوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه ريال مدريد 1-1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت فوز لايبزيغ الألماني على سلتيك الأسكتلندي بهدفين دون رد.

وتقدم شاختار بهدف سجله أولكسندر زوبكوف (46)، وتعادل الريال عن طريق أنطونيو روديغر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا التعادل رفع الريال رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ليضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة القارية، في حين رفع شاختار رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز لايبزيغ على سلتيك بهدفين نظيفين سجلهما تيمو فيرنر (75) وإيميل فورسبيرغ (84).

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سيلتيك عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وفي المجموعة السابعة، تأهل فريق مانشستر سيتي إلى ثمن النهائي مستفيدا من تعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع إشبيلية الإسباني 1-1.

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه كوبنهاغن الدانماركي سلبيا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله رسميا لدور الـ16، كما رفع كوبنهاغن رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، تقدم إشبيلية بهدف سجله نيانزو كواسي (18)، وتعادل دورتموند عن طريق جود بيلينغهام (35).

ورفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، كما رفع إشبيلية رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

وفي المجموعة الخامسة، فاز فريق تشلسي على مضيفه ميلان بهدفين دون رد. وشهدت هذه المجموعة أيضا تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورغ 1-1.

وسجل هدفي تشيلسي جورجينيو (21 من ركلة جزاء) وبيير إيمريك أوباميانغ (30).

وشهدت المباراة طرد فيكايو توموري لاعب ميلان في الدقيقة الـ 18.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورغ 1-1.

ورفع ريد بول سالزبورغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، كما رفع دينامو زغرب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

وفي المجموعة الثامنة، تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه بنفيكا 1-1.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي (40 من ركلة جزاء)، وتعادل بنفيكا عن طريق جواو ماريو (62 من ركلة جزاء).

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بنفيكا.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ماكابي حيفا على ضيفه يوفنتوس بهدفين دون رد.

وحصد ماكابي حيفا أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط.

المصدر: وكالات