شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار بايرن ميونخ اليوم.. الغيابات تضرب الفريق قبل مواجهة بلزن وتحديد بديل كين المنتظر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتطلع عشاق الكرة الأوروبية وتحديدًا محبي الفريق البافاري، عن أخبار بايرن ميونخ خلال الساعات القليلة الماضية، والتي شهدت العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يأتي على رأسها تحديد الفريق بديل كين والغيابات تضرب الفريق قبل مواجهة بلزن.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز أخبار فريق بايرن ميونخ على النحو التالي:

بايرن ميونخ يحدد بديل هاري كين حال فشل مفاوضات ضم اللاعب!

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ يبحث عن تعزيز خط هجومه بمهاجم قوي فى الفترة المقبلة، فعلى الرغم أن المهاجم الإنجليزي هاري كين يعد الخيار الأول للمدير الرياضي للفريق حميديتش، ومدرب الفريق الألماني ناجلسمان، إلى أن الفريق يسعي لتأمين موقفه تحسبًا لفشل مفاوضات ضم اللاعب خلال المرحلة القادمة.

وأفادت التقارير أن المبالغ المالية التي ستتكبدها خزائن الفريق البافاري ستكون كبيرة للغاية فى حالة التعاقد مع هاري كين، ووضع مسئولي البايرن مهاجم مونشنجلادباخ ماركوس تورام تحت الميكروسكوب، فى ظل تقديم اللاعب لمستوي جيد للغاية مع الفريق، فى إطار منافسات البندوسليجا.



الغيابات تضرب البايرن قبل مواجهة فيكتوريا بلزن فى دوري الأبطال

أشارت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ سيفتقد جهود عدد كبير من لاعبيه فى المباراة القادمة أمام فيتكوريا بلزن،فى الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا، يأتي ذلك بعد تأكد غياب كلًا من النجم الكندي ألفونسو ديفيز، والنجم الهولندي ماتياس دي ليخت بداعي الإصابة، فى الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول لحاق النجم الألماني سيرجي جانبري بالمباراة القادمة.

وتعد إصابة ديفيز مقلقة بعض الشئ، خاصة أن اللاعب لم يتمكن من إستعادة إتزانه حتى الآن، بعد أن أكد ناجلسمان، المدير الفتي لبايرن ميونخ، عن إصابة بإرتجاج فى المخ، بعد الكرة المشتركة التي كانت بينه وبين جود بيلنجهام فى مواجهة دورتمند الأخيرة، فى حين أن موقف دي ليخت وجانبري أفضل بعض الشئ، خاصة أن الثنائي لا يعاني من إصابات عضلية خطيرة.



الشكوك تحوم حول لحاق مانويل نوير بمباراة فيكتوريا بلزن بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ، سيفتقد خدمات حارسه المخضرم الألماني مانويل نوير فى مباراة بلزن غدًا فى دوري الأبطال، حيث أن اللاعب لم يتدرب مع الفريق اليوم فى التدريب الختامي، الأمر الذي يعوق اللاعب بصورة كبيرة فى التواجد مع الفريق البافاري، خلال مباراة الجولة القادمة.

ومن جانبه يفضل المدرب الألماني ناجلسمان إراحة اللاعب خلال هذه المباراة، خاصة أن اللاعب يعاني من بعض الالآم فى مفصل الكتف ولا يريد خسارته خلال مباريات المرحلة المقبلة، فى الوقت الذي قد حسم فيه البايرن تأهله للدور القادم بشكل كبير، كمتصدر للمجموعة الثالثة.