شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار باريس سان جيرمان اليوم... تعثر الفريق الباريسي أمام بنفيكا فى دوري الأبطال وطلب مبابي للرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتطلع عشاق الكرة الأوربية وتحديدا محبي الفريق الباريسي، عن أخبار باريس سان جيرمان فى الساعات القليلة الماضية، والتي شهدت العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يأتي على رأسها فشل تعثر الفريق أمام بنفيكا فى دوري الأبطال وطلب مبابي للرحيل.

ويستعرض" السعودية سبورت 365 "أبرز أخبار فريق باريس سان جيرمان على النحو التالي:

باريس سان جيرمان يفشل فى تحقيق الفوز على بنفيكا البرتغالي بدوري الأبطال

فشل باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على بنفيكا فى الجولة الرابعة، من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل الفريق الباريسي الإفتتاحي عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول واللقاء، عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ومع إنطلاقة الشوط الثاني تمكن نادي بنفيكا من إدراك هدف التعادل عند الدقيقة 62 عن طريق خواخو ماريو، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة وينجح الفريق الضيف فى خطف نقطة غالية من الفريق الفرنسي، ويحافظ على حظوظه فى تصدر المجموعة السابعة.

ويحتاج الفريق الباريسي لنقطة واحدة خلال المباراتين القادمتين من أجل حسم التأهل بشكل نهائي، حيث يحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط من 4 لقاءات، فى الوقت الذي يأتي فيه بنفيكا فى المركز الثاني بنفس العدد من النقاط، فى حين يمتلك يوفينتوس أملًا ضئيلًا للغاية فى الصعود بعد إمتلاكه 3 نقاط فقط.



تقارير صحفية.. مبابي يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان فى يناير المقبل

فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل برغبة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فى الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، يأتي ذلك فى ظل شعور اللاعب بعدم الإرتياح لتواجده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا فى فريق واحد، لا سيما بعد الخلافات المتكررة بين الثنائي منذ بداية هذا الموسم.

وأوضحت التقارير أن مبابي يريد الرحيل إلى صفوف ريال مدريد فى الفترة المقبلة، حيث يري اللاعب أن حظوظه مع الفريق المدريدي ستكون جيدة للغاية، فى ظل رغبة اللاعب فى تحقيق البطولات القارية وصناعة مجد شخصي له مع الفريق الأسباني، خاصة أن الجميع يتوقع للاعب أن يكون نجم الفريق داخل الميرنجي، ويعيد ذكريات رونالدو مع الفريق.



نبوءة بيريز تتحقق عن ندم مبابي بشأن رفض الإنضمام لريال مدريد فى الماضي

ربطت تقارير صحفية إسبانية فى الساعات الأخيرة رغبة مبابي فى الإنتقال إلى ريال مدريد فى الصيف الماضي، حيث أشارت إلى تصريحات بيريز ࢪئيس النادي المدريدي السابقة، والتي أكد خلالها أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سيندم على تجديده لتعاقده مع باريس سان جيرمان ورفض مفاوضات الفريق الملكي معه فى الفترة الأخيرة.

ويبدو أن نبوءة بيريز قد تحققت على أرض الواقع، يأتي ذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والإنضمام لفريق ريال مدريد فى الفترة الحالية، بعد أن أظهر اللاعب ندمه الشديد على تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي وعدم الإنضمام إلى الميرنجي.