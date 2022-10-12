الامارات | من دون مضمار وبمعدات عمرها 18 سنة.. درّاجات الإمارات تتقلد 77 ميدالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت أسرة اتحاد الدرّاجات بمضمار يتناسب مع حجم الإنجازات التي تحققت العام الماضي، والتي وصلت إلى 77 ميدالية عربية وإقليمية وآسيوية وخليجية، على الرغم من عدم وجود مضمار في الإمارات للتدريب عليه، وبدرّاجات هوائية يشارك بها درّاجو المنتخب منذ عام 2004.

وتقلد المنتخب الوطني للدرّاجات 29 ميدالية في النسخة الـ11 من البطولة العربية للمضمار التي اختتمت في القاهرة الأحد الماضي، واحتل المركز الثاني خلف مصر المشاركة في البطولة بعدد كبير من الدرّاجين بمختلف الفئات، على العكس من الإمارات التي شاركت بـ14 درّاجاً ودرّاجة.

وقال درّاجون وخبراء في اللعبة لـ«الإمارات اليوم»: «إن مضمار الدراجات الحالي الذي يخضع للصيانة منذ صيف 2018 لا يصلح للتدريب أو إقامة البطولات، بسبب أرضيته الصلبة»، مشيرين إلى أن «توفير مضمار بمواصفات عالمية سيضع لاعبينا على خارجة طريق اللعبة بسبب كثرة المواهب في هذه اللعبة، إضافة إلى حاجة اللعبة إلى دراجات جديدة وقطع غيار بدلاً من الموجودة منذ 18 سنة».

وناشد رئيس اتحاد الدرّاجات منصور بوعصيبة القائمين على الرياضة الإماراتية بضرورة إنشاء مضمار جديد للدراجات يتناسب مع حجم الإنجازات التي تتحقق للعبة، مشدداً على أن «المضمار هو بداية لكل نجوم العالم الحاليين، ووجوده أمر في غاية الأهمية بسبب عدم وجود منفذ لتدريب المنتخبات الوطنية استعداداً للبطولات».

وقال: «وصول يوسف ميرزا، إلى التصنيف الثامن عالمياً في سباق النقاط بالمضمار أمر يثبت أهمية وجود المضمار في الدولة، ميرزا يعمل على نفسه بشكل كبير ويسافر في معسكرات خارجية من أجل التدريب قبل البطولات، وتدريب المضمار يختلف عن تدريب الطريق بشكل كبير ولكل منهما أسلوبه وأدواته الخاصة، ولذلك نطلب من القيادة الرشيدة ضرورة النظر إلى هذا الأمر، وإنشاء مضمار بمواصفات عالمية لأن المضمار هو كنز الموهوبين في لعبة الدراجات، وأصبح غاية في الأهمية بالوقت الحالي».

من جهته، أكد المدير الفني لمنتخب الدراجات عبدالله سويدان، أن «ما يحدث من إنجازات في لعبة الدراجات والحديث عن الميداليات الملونة في البطولة العربية وعلى المستويين الآسيوي والخليجي، لا يتناسب مع الإمكانات الضعيفة جداً الموجدة من أجل صناعة أبطال في لعبة الدراجات، خصوصاً المضمار».

وقال: «نملك درّاجات وقطع غيار منذ عام 2004 أي منذ 18 عاماً ويلعب بها الدرّاجون حالياً البطولات، ولكم أن تتخيلوا مدى التطوّر الكبير في اللعبة على مستوى العالم ولكن نعاني قلة الأدوات وقدمها ووجود مضمار تم إنشاؤه على خجل، ويظل في الصيانة منذ عام 2018 أي منذ أربع سنوات وهو غير صالح للاستخدام، على عكس المضمار الخشبي الموجود في مصر، والذي يساعد لاعبيه كثيراً».

وأضاف: «نملك مواهب وأرقاماً عربية رائعة بأسماء لاعبي الإمارات، ونملك دراجين وهما يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، وهما بطلا العرب وآسيا في اللعبة، واحتكرا كل سباقات الرجال الأولمبية في البطولة العربية وهو ما يجعل وجود مضمار ودرّاجات جديدة أمراً غاية في الأهمية لصناعة نجوم جدد».

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الدراجات خليفة بن عمير، إن مضمار الدراجات الموجود في الشارقة، الذي يخضع للصيانة منذ عام 2018 لا يصلح للتدريبات أو إقامة البطولات عليه بشكل رسمي بسبب أرضيته الصلبة، والتي قد تتسبب في إصابات لأي لاعب يسقط عليه.

وأضاف بن عمير: «أناشد القائمين على الرياضة بضرورة إقامة مضمار خشبي بمواصفات عالمية، سيكون منجم مواهب وداعماً للآلاف من اللاعبين ومحبي الرياضة وليس لمنتخب الدراجات فقط، نملك مواهب ولاعبين حققوا العديد من الإنجازات من دون وجود مضمار وبمعدات قديمة، وبالتأكيد وجود مضمار سيساعد كثيراً».

أما قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا، المصنف الثامن عالمياً في سباق النقاط بالمضمار، فقال إن إنجازات الإمارات معظمها في المضمار، وبالتالي وجود مضمار سيزيد من حجم الإنجازات واكتشاف المواهب، مشيراً إلى أنه يتحدث عن ضرورة إنشاء مضمار للأجيال القادمة كونه من أهم الركائز الأساسية للعبة. وقال ميرزا: «أناشد وأتمنّى أن يصل صوتي للمسؤولين عن الرياضة الإماراتية، بضرورة وجود المضمار في الدولة بمواصفات عالمية، وفرصة لاكتشاف اللاعبين وزيادة إنجازات الإمارات ووضعها على خارطة اللعبة عالمياً».

صفية الصايغ: بوجود المضمار سنتقدّم 50%

قالت بطلة العرب صفية الصايغ، إن وجود المضمار يؤدي إلى اختلاف بنسبة قد تصل إلى 50% بسبب التدريب عليه باستمرار.

وأوضحت: «الاستمرارية في تدريبات المضمار تعطي نتائج أفضل، الآن نحن في وصافة العرب وحققنا العديد من الميداليات، ونظراً إلى قلة عدد المشاركين لعدم وجود مضمار وتدريب جيد واستمرارية، أتمنّى وجود المضمار بشكل ضروري».

65000

درهم متوسط كُلفة دراجة المضمار، التي يخوض بها لاعبو المنتخب البطولات من أجل المنافسة.

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