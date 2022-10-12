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الامارات | طرح تذاكر مباراة المنتخب والأرجنتين والتدريب المفتوح لـ «التانغو»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر مباراة المنتخب والأرجنتين والتدريب المفتوح لـ «التانغو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الأرجنتيني، التي ستقام في أبوظبي 16 نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أعلن المجلس عن طرح تذاكر التدريب المفتوح الذي يقيمه المنتخب الأرجنتيني على استاد آل نهيان في 13 نوفمبر عند الساعة السادسة مساءً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي «لتيكيت ماستر».

ويعسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي استعداداً لمنافسات كأس العالم «قطر 2022»، التي تجري خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، حيث يواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور الأول منتخبات والمكسيك وبولندا، ضمن منافسات المجموعة «سي».

يذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي كان قد أعلن سابقاً عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني، دعماً لخطط تعزيز شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الدولية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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