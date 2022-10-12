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الامارات | أفضل انطلاقة للجزيرة الحمراء في دوري الهواة

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محمد فاضل - رأس الخيمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل انطلاقة للجزيرة الحمراء في دوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الجزيرة الحمراء في تحقيق أفضل انطلاقة له بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما تمكن من نيل 10 نقاط في أول خمس جولات جعلت بعض المراقبين يصفونه بـ«الحصان الأسود» للبطولة، وذلك من خلال الأداء الممتع والنتائج.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، سيف بن قضيب الزعابي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الجهود التي يبذلها الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية، وتطوره وتقدمه وإنه يسير في الطريق الصحيح الذي رسمه مجلس الإدارة بحيث كون فريقاً قادراً على المنافسة بفضل جهود الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني معتز عبدالله، وجهود اللاعبين في التدريبات والمباريات وإثبات أنفسهم أمام جمهور الجزيرة الحمراء».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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