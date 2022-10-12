الامارات | «كلباء عائلة واحدة» لتعزيز الحضور الجماهيري في مباراة دبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي اتحاد كلباء لكرة القدم مبادرة بعنوان «كلباء عائلة واحدة»، وذلك لتعزيز الحضور الجماهيري في المباريات التي تقام في ملعب «النمور»، ومنها مباراته المقبلة أمام نادي دبا الفجيرة السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال المتحدث الرسمي للشركة، عيسى بن هويدن، لـ«الإمارات اليوم»: «نتمتع بجمهور مميز ومساند للفريق في جميع الظروف، ونتطلع لتعزيز هذه المكانة للأفضل، لذلك فقد أطلقنا مبادرة جديدة تمهيداً لخوض النمور المباراة المقبلة، وهدفها حضور أكبر عدد من الجمهور ليقف خلف الفريق في المدرجات، على أن تستمر في جميع المباريات المقبلة، وأن الهدف من الحملة الجماهيرية هو أن يواصل الجمهور دوره الداعم للفريق، خصوصاً أن الفريق يحقق نتائج إيجابية جيدة»، كاشفاً أنه تمت زيارة نادي سيدات الشارقه فرع كلباء ومركز سجايا للفتيات وطلاب المدارس، وتمت دعوة مركز كبار السن لاستهداف جميع فئات المجتمع للحضور في المدرجات، وتم تخصيص مقاعد لكبار السن ومرافق خاصة للنساء والعائلات.