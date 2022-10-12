قد يتعرض للإيقاف من 6 أشهر إلى سنة.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصف برونو سافيو بـ «المتمرد»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت المحكمة التأديبية الرياضية في فنزويلا أن البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي، وبوليفار الفنزويلي السابق، "متمرد"

ووصفت المحكمة برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار السابق بـ"المتمرد"، وذلك بعد غيابه في دعوى الاعتداء الجسدي على الحكم جاد فلوريس.

وذكرت وسائل إعلامية أنه تم فتح الباب أمام سافيو لمشاركته بشكل افتراضي ولم يظهر اللاعب أيضًا، وفي ضوء ذلك إعلانه متمردًا من قِبل لجنة الانضباط البوليفية.

ووفقًا لقانون الانضباط الحالي في فنزويلا، فإن برونو سافيو قد يتعرض للإيقاف مدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة بسبب الشكوى المقدمة من الحكم فلوريس ضده.

وانضم سافيو للنادي الأهلي بعقد مدته 4 مواسم، إلا أن اللاعب البرازيلي تورط في عقوبة تأديبية قبل رحيله عن صفوف فريقه السابق، تهدد مسيرته مع الفريق الأحمر.

وتعود الواقعة إلى الرابع من سبتمبر الماضي، الذي شهد لقاء بين بوليفار وضيفه ألويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من الدوري البوليفي فاز به بوليفار بنتيجة 3-0.

وحصل المهاجم البرازيلي على بطاقة حمراء في مباراته الأخيرة بالدوري البوليفي، نتيجة اعتداءه على الحكم.

وأشهر حكم المباراة، جاد فلوريس، البطاقة الحمراء لسافيو بعد اعتراض شديد من الأخير ضد الحكم وقام بالاعتداء عليه بعد مشادة بينهما.

وكتب حكم اللقاء في تقريره الرسمي أن اللاعب حصل على كارت أحمر بسبب "سلوك غير رياضي"، حيث أشار إلى "الاعتداءات" ضده.

وترك رئيس محكمة الاستئناف العليا الاتحاد الفنزويلي ماركوس جويتيا الباب مفتوحًا أمام إمكانية إبلاغ اللاعب وناديه الجديد بالعقوبة حتى يتم الامتثال لها على المستوى الدولي.