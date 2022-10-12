«ناس تدخلت وأفسدت الصفقة».. شوبير يكشف: لماذا تراجع الأهلي عن ضم مارسينهو؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي عن ضم اللاعب البرازيلي مارسينهو، ،جم فريق كاواساكي فرونتال الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر إذاة "أون سبورت إف إم" صباح الثلاثاء، إن الأهلي "كان أمامه صفقة مارسينهو قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، لكنها باظت بسبب غلو الثمن".

وأضاف الإعلامي: "الرقم كان كبير جداً وناس تدخلت وأفشلت وأفسدت الصفقة على النادي الأهلي".

وتابع: ""النادي الأهلي رفض المراوغة والمماطلة مع النادي الياباني بشأن ضم مارسينهو، رغم الاتفاق مع اللاعب على جميع الأمور".

وكانت فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري قد انتهت في تمام الساعة الثانية عشر صباح الثلاثاء، حيث نجم الأهلي في تدعيم صفوفه بـ 5 صفقات فقط.