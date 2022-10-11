خاص.. الزمالك مدد عقود اللاعبين الشباب حتى 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تمديد القلعة البيضاء لعقد حسام عبد المجيد وسيد عبدالله نيمار، حتى عام 2026.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إدارة الزمالك نجحت في تمديد عقد حسام عبد المجيد ونيمار حتى عام 2026 وتم ترضيتهما ماديًا".

وأضاف المصدر: "خلال الفترة القادمة سيعقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة جلسة مع سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبية".

وأردف: "جلسة أمير مرتضى ستشهد تمديد عقد سيف جعفر ويوسف نبية وترضيتهم ماديًا أيضًا".

وكان الزمالك من الأندية الناشطة خلال الميركاتو بعدما أبرم 10 صفقات لتدعيم الفريق والهدف منها هو مواصلة المنافسة على البطولات سواء كانت محلية أو قارية.