ريال مدريد يخطف تعادلاً قاتلاً من شاختار ويحسم تأهله لدور الـ16 بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خطف نادي ريال مدريد تعادلاً قاتلاً من نظيره شاختار دونتسك الأوكراني، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أولكسندر زوبكوف هدف اللقاء الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة، قبل أن يسجل أنطونيو روديجر هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة السادسة، بينما أصبح رصيد شاختار 5 نقاط في المركز الثالث، ليحسم تأهله إلى دور الـ16 بالبطولة.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة، عندما سدد أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل.

وهدد بنزيما مرمى شاختار، بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس الفريق الأوكراني تصدى للكرة بثبات، ومنع ريال مدريد من افتتاح التهديف.

ومرر رودريجو تمريرة بينية رائعة وصلت إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ليسدد المهاجم الفرنسي كرة قوية بيسراه ولكن حارس شاختار يتصدى لها ببراعة.

وواصل حارس شاختار تألقه في المباراة، بعدما تصدى لتصويبة صاروخية من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء، ليحولها إلى ركلة ركنية.

وتمكن فريق شاختار من إحراز الهدف الأول في المباراة بعد بداية الشوط الثاني مباشرة، بعدما لُعبت كرة عرضية من الجهة اليسرى ليحولها أولكسندر زوبكوف رأسية على يسار الحارس لونين داخل الشباك.

وكاد شاختار أن يحرز الهدف الثاني بعد أن انفرد تراوري بلونين حارس مرمى ريال مدريد، وحاول مراوغته ولكن حارس ريال مدريد يتصدى للكرة وترتد الكرة مرة أخرى إلى لاعب شاختار الذي سدد كرة ضعيفة اصطدمت في العارضة ثم إلى خارج الملعب.

وتألق لونين حارس مرمى ريال مدريد، بعد أن تصدى لتصويبة صاروخية من زوبكوف لاعب شاختار، سددها من خارج منطقة الجزاء.

وسدد كروس تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء شاختار، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى حارس الفريق الأوكراني.

وأهدر فينيسيوس جونيور هدف التعادل، بعدما لعب لوكاس فاسكيز كرة عرضية، حولها اللاعب البرازيلي برأسية قوية ولكن الكرة تعلو المرمى.

وتواصلت فرص ريال مدريد الضائعة، بعدما لعب كروس كرة عرضية متقنة، حولها روديجر برأسية قوية ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن.

وسجل أنطونيو روديجر هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 90+5 بعد أن حول كرة عرضية برأسية قوية إلى داخل الشباك.