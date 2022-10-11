ليفربول خيار مناسب.. صحيفة إسبانية تفجر قنبلة: مبابي يطلب الرحيل في يناير.. وباريس سان جيرمان يشترط: «إلا ريال مدريد»

الشارقة - اميمة ياسر -

فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قنبلة مدوية معلنة أن علاقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بناديه باريس سان جيرمان قد وصلت إلى طريق مسدود.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان الرحيل في شهر يناير المقبل.

وكان مبابي قد جدد عقده مع النادي الفرنسي قبل نهاية الموسم الماضي، لمدة 3 سنوات مقبلة حتى يونيو 2025، مغلقاً الباب أمام الأندية الخارجية وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

ووفقاً للصحيفة، فإن العلاقة بين مبابي وسان جيرمان انقطعت تماما، إذ أصبح اللاعب يريد الرحيل عن الفريق في شهر يناير المقبل؛ بسبب شعوره أن إدارة النادي الفرنسي خانته.

وأوضحت "ماركا" أن الإدارة الرياضية في باريس سان جيرمان ليس لديها مانع في رحيل مبابي عن الفريق في يناير، ولكن بشروط، وقد لا ينتقل اللاعب إلى ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة أن هناك ناديين يستهدفان استغلال الأزمة الحالية للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان؛ من أجل ضمه الفترة المقبلة.

وأكدت أن مبابي من الممكن أن ينتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، الذي حاول بالفعل في وقت سابق أن يتعاقد مع اللاعب الفرنسي، لذلك "الريدز" هو الخيار الوحيد القوي بالنسبة لمبابي.

وفي السياق ذاته، قال فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، إن "ريال مدريد ما زال يعشق مبابي".

وأوضح رومانو أن باريس يرفض بأي حال من الأحوال رحيل مبابي في الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكداً أن مبابي غير سعيد تمامًا بوضعه الحالي داخل صفوف الفريق الفرنسي، موضحًا أنه يبحث عن حل جيد وسريع للرحيل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية ان إدارة ريال مدريد ردت على أخبار رغبة مبابي بالخروج من باريس سان جيرمان.

ووفقاً للصحيفة، فإن إدارة النادي الملكي قالت: "هذه مشكلته (مبابي) وليست مشكلتنا، خطط النادي المستقبلية هي الاعتماد على كريم بنزيما ورودريجو وفينسيوس جونيور".

يشار إلى أن مبابي سجل 11 هدفا ولم يصنع خلال 12 لقاء في مختلف المسابقات هذا الموسم، وفي بطولة الدوري سجل 8 أهداف في 9 مباريات، وسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.