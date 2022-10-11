شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك. . ماذا قدم مصطفى شلبى مع إنبى؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك، التعاقد مع مصطفى شلبى قادما من نادى إنبى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.

ويعد مصطفى شلبى صاحب الـ27 عاما من أبرز اللاعبين الذين ظهروا فى الموسم الماضى بقميص نادى إنبى، مما جعل الزمالك يتعاقد معه لتدعيم صفوفه.

ونستعرض خلال هذا التقرير أرقام مصطفى شلبى مع إنبى..

لعب: 58 مباراة

سجل: 14 هدفا

صنع: 5 أهداف

الدقائق: 4219 دقيقة

الكروت: 8 إنذارات

ونجح الزمالك فى التعاقد مع 9 صفقات وهم كل من: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى من طلائع الجيش، والبنينى سامسون أكينولا، ومصطفى شلبى من إنبى، وعمرو السيسى من الطلائع، وأخيرا يوسف حسن مهاجم وادى دجلة مع استعادة محمد صبحى مرة أخرى.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.