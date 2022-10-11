شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمدد عقود نيمار وعبد المجيد موسما إضافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى تمديد تعاقد ثنائى الفريق حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار، ضمن خطة الإدارة لتأمين اللاعبين الشباب الذين توهج نجمهم فى الموسم المنقضى، وساهموا فى تحقيق الفريق للقب الدورى.

وقامت إدارة الزمالك بتمديد تعاقد الثنائى عبد المجيد ونيمار لمدة موسم إضافى مع تعديل عقودهم من الناحية المادية، بحيث يصبح كل لاعب منهما مرتبط بعقد سارى حتى نهاية موسم 2025، بدلاً من موسم 2024.

وكانت إدارة الزمالك نجحت فى إبرام 10 صفقات لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وهم كالتالى..

١- محمد صبحي

٢- عمر جابر

٣- نبيل عماد دونجا

٤-مصطفي الزناري

٥-سامسون اكيونولا

٦- زكريا الوردي

٧- ابراهيما نداي

٨- عمرو السيسي

٩- مصطفي شلبي

10 - يوسف حسن

ورحل عن الفريق كلاً من..

١- حازم امام

٢-محمود علاء

٣- محمود شبانه

٤-رزاق سيسيه

٥-عمر السعيد

٦- اسلام جابر

٧- ايمن حفني

٨- محمد اوناجم

٩- أشرف بن شرقي

١٩- طارق حامد

١١- محمد ابو جبل