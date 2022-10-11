عمومية اتحاد الجمباز الغير عادية توافق على الميزانية والحساب الختامى بالإجماع

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القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد المصري للجمباز والتي عقدت اليوم بقاعة الاجتماعات بمنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة، على ميزانية الموسم الجديد والحساب الختامي بالإجماع.

وعقد مجلس ادارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصرى والافريقى للجمباز، ونائب رئيس الاتحاد الدولى، اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 16 عضو من أصل 20 عضوا، أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالاتحاد والذين لهم حق الحضور الجمعية العمومية.

في بداية الإجتماع، استعرض الدكتور إيهاب أمين انجازات مجلس الإدارة بالموسم المنقضي، والبطولات الدولية والعالمية التى شارك فيها الاتحاد والنتائج التى حققها الابطال المصرين لأول مرة فى تاريخ اللعبة والتى لم تتحقق من قبل.

واثنى الجميع على الجهود الكبيرة التى بذلها المجلس خلال الموسم الرياضى، الذى انتهى فى. ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وكذلك المناصب الدولية والافريقية والعربية التى تقلدها أبناء الاتحاد خلال هذا الموسم فى ظاهرة لم تحدث من قبل.

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وناقش أعضاء الجمعية العمومية جدول الأعمال، وصدق الحضور على محضر اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد فى 7 ديسمبر 2021، ووافق الأعضاء على خطة النشاط للموسم الرياضى 2022بعد التصديق على الموسم الماضي.

واستعرض المجلس الحساب الختامي للسنة المالية 2021 التى شهدت وجود فايض تخطى 6 مليون جنيه فى انجاز غير مسبوق داخل الاتحادات الرياضة مما دعى أعضاء الجمعية للتصديق على الميزانية المقترحة والحساب الختامي سنة 2022.

وصوت الجمعية العمومية فى تعديل اللائحة المالية الخاصة بالاتحاد، وذلك فى بند الاشتراكات أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالاشتراكات السنوية، بالإضافة إلى رسوم الاشتراكات اللاعبين فى البطولات المحلية التى ينظمها الاتحاد.