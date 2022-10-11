شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يواصل الدفع بثنائية السولية وديانج في وسط الأهلي أمام إتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بثنائية عمرو السولية وآليو ديانج في وسط الفريق خلال مباراة إتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال بعدما قدم الثنائي عرضاً جيداً في مباراة الذهاب.

وأبدى كولر إعجابه وقناعته بمستوى السولية وديانج في "وسط" الأهلي خلال المباراة التي أقيمت أول أمس وشدد المدرب السويسري على أن ثنائي الوسط قدم المطلوب منه دفاعياً وهجومياً أمام بطل تونس على أرضه ووسط جمهوره لذا يستحق مواصلة المشاركة أساسياً في لقاء العودة.

فاز الأهلي على إتحاد المنستيري أول أمس ، الأحد، بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم في اللحظات الأخيرة من المباراة التى جمعتهما بإستاد مصطفى بن جنات بالمنستير .

ويستأتف فريق الكرة بالأهلي تدريباته غداً ، الأربعاء، استعداداً لمباراة إتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي غداً بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم حيث خاض الفريق مراناً أمس عقب ساعات من عودته للقاهرة بعد إنتهاء مباراة الذهاب أمام بطل تونس بملعبه.

ويلتقي الأهلي وإتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري حيث تُقام المباراة في السادسة مساءً بإستاد الأهلي والسلام.

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.