شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يوافق على مشاركة ثنائي الإسماعيلى مع فريق الشباب واستبعاد العسقلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، على مشاركة الثنائي الصاعد عبد الله جمال وعمر الساعي مع فريق الشباب مواليد 2003 ضد فيوتشر ضمن منافسات دوري الجمهورية.

ويستضيف شباب الدراويش، الفريق القاهري غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعبه بالإسماعيلية فى ثاني لقاءات الدوري.

فى حين قام الجهاز الفني لفريق الشباب بإستبعاد مدافعه إياد العسقلاني عن هذه المباراة بناءًا على طلب الجهاز الفني للفريق الأول.

وضمت القائمة 21 لاعبًا وهم عبد الله جمال وعبد الرحمن ناصر فى حراسة المرمي وعبد الله حسني وأحمد أيمن وحسن منصور ومحمد حسين ومحمد إيهاب ومحمد عبد المنعم وأمير الورداني وأوتاكا ومحمد الشوايشي ومحمد مرعي ومحمد سعاده ومحمد خطاري وعاشور عبد الموجود وعمرو سعيد وأسامة مصطفي وعبدالله عصام عبد العال ومروان أيمن رمضان وعمر الساعي ومودي عبد ربه.

ويقود الفريق فنيًا كلا من أيمن خليل مديرا فنيا وعلي جمعه مدربا عاما وصلاح الحسن مدربا لحراس المرمي ومحمد نجيب إداريا وأشرف السروجي أخصائيا للعلاج الطبيعي