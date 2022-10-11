شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صلاح محسن مع الأهلى بعد الانتقال لـ"سيراميكا".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا، عن التعاقد مع صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع.

وانضم صلاح محسن إلى النادى الأهلى قادما من إنبى فى بداية 2018، فى صفقة كانت الأغلى فى هذا التوقيت.

ونستعرض ماذا قدم صلاح محسن مع الأهلى، فى التقرير التالى:

لعب: 92 مباراة

سجل: 17 هدفا

صنع: 5 أهداف

الكروت: 6 إنذرات

عدد الدقائق: 2933 دقيقة

البطولات: 6 ألقاب "2 دورى أبطال أفريقيا + 2 دورى + كأس مصر + كأس السوبر"



إنفو جراف صلاح محسن

ووقع صلاح محسن على عقود الانتقال إلى صفوف سيراميكا في حضور طارق أبو العينين، وجاء انضمام صلاح محسن لصفوف نادي سيراميكا، بناءً على رغبة الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا كليوباترا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.