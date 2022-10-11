شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يوجه التحية للاعبى الزمالك.. والونش يواصل التأهيل استعدادًا لفلامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على الاجتماع باللاعبين على هامش تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وقدم فيريرا التحية للاعبين على المجهود الذي بذل خلال لقاء الذهاب أمام فلامبو يوم الأحد الماضي، وقطع شوط مهم في مشوار الفريق نحو التأهل لدور المجموعات.

وطالب فيريرا اللاعبين بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة استعدادا للمواجهة المهمة المقبلة، مؤكدا الثقة في الجميع في تقديم الأفضل دائما مع الزمالك.

وواصل محمود حمدي "الونش"، البرنامج التأهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخاض الونش تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها وغاب بسببها عن المشاركة مع الزمالك في مباراة فلامبو البوروندي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بإجراء فحوصات طبية للاعب بشكل متواصل للاطمئنان عليه حتي التأكد من تماثله للشفاء من الإصابة بشكل نهائي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.