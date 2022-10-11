شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يوجه رسالة إلى إنبى بعد انتقاله إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مصطفى شلبى المنتقل حديثاً إلى نادى الزمالك رسالة إلى فريقه السابق إنبى، قائلاً:"سنتين داخل نادي إنبي لم أجد فيهم إلا الدعم والمحبة والاحترام من الجميع خالص شكري لمجلس الادارة والجهاز الفني وجميع العاملين بالفريق".

أضاف لاعب الزمالك الجديد عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" أشكر اخواتي اللاعبين وكل من ساعدني لما انا عليه الان اسال الله التوفيق فيما هو قادم".

وأعلن نادى الزمالك، التعاقد مع مصطفى شلبى قادما من نادى إنبى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد، ويعد مصطفى شلبى صاحب الـ27 عاما من أبرز اللاعبين الذين ظهروا فى الموسم الماضى بقميص نادى إنبى، مما جعل الزمالك يتعاقد معه لتدعيم صفوفه.

ولعب شلبى 58 مباراة مع إنبى نجح في تسجيل 14 هدفاً مع الفريق البترولى بينما صنع 5 أهداف أخرين بمعدل 4219 دقيقة وحصل على 8 إنذارات.

ونجح الزمالك فى التعاقد مع 9 لاعبين، هم كل من: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى من طلائع الجيش، والبنينى سامسون أكينولا، ومصطفى شلبى من إنبى، وعمرو السيسى من الطلائع، وأخيرا يوسف حسن مهاجم وادى دجلة مع استعادة محمد صبحى مرة أخرى.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.