شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفوز على طلائع الجيش 2-1 في آخر تجاربه الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق المقاولون العرب الفوز علي طلائع الجيش بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام تجارب الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

تقدم الجيش بالهدف الأول قبل أن ينجح فاروق نور الدين وامادو انياس في إحراز هدفي الذئاب لينهي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب تجاربه الودية بالفوز على الجيش.

واطمأن الجهاز الفني للمقاولون ونظيره طلائع الجيش على الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحضر المباراة المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي لمؤازرة الفريق في آخر مواجهاته الودية.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب اعلن عن قائمة اللاعبين الجدد الذين تم الاستعانة بهم فى قائمة الفريق للموسم الجديد 2022/2023.

ضمت القائمة 10 لاعبين وهم

محمد محسن "ليلة" ومحمد شوقي غريب من مصر المقاصة ومحمد رزق ولؤي وائل من الجونة وعبدالله محمود من سيراميكا و عمر سافيولا من فيوتشر و فادي فريد من البنك الأهلي و أحمد علاء من المصري وأحمد عيد من سموحة وجوزيف أوشايا من مازيمبي الكونغولي.

كما ضم 4 لاعبين تحت السن أحمد فوزي وأحمد عاطف (قطة) من بيراميدز وسيف العجوز من الجونة ومحمود فهمي مواليد 99 من مصر المقاصة.