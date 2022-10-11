شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: جميع الصفقات وفقًا لرؤية فيريرا.. ومهمتهم صعبة وسط أفضل لاعبين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المسؤولية كبيرة على اللاعبين الجدد في تقديم أفضل ما لديهم مع النادي خلال الفترةالمقبلة، مضيفًا: "اللاعبون الجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل وحصلوا على بطولتي الدوري وكأس مصر للموسم الماضي، وبناءً عليه أصبح عليهم دوراً كبيراً في الظهور بالشكل المطلوب الذي يفيد الفريق" .

تابع أمير فى تصريحات للموقع الرسمى، أن الزمالك عمل على شقين خلال التدعيمات في الانتقالات الصيفية الأخيرة وهما، الأول هو حاجة الزمالك لسد الاحتياجات بعد موقف إيقاف القيد السابق، و الأمر الثاني هو تعويض اللاعبين الذين خرجوا ورحلوا عن الفريق، وعليه كان لا بد من البناء والتدعيم مع اللاعبين الشباب الذين شاركوا و ظهروا مع الفريق الأول بشكل مميز".

وشدد المشرف العام على الكرة، على أن كل اللاعبين الجدد انضموا للفريق وفقاً للرؤية الفنية والطلبات الخاصة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، بعد متابعة لفترة طويلة.

وأوضح أمير مرتضى أنه كانت هناك أولويات للتعاقدات في هذه الفترة، وكان من الممكن تأجيل البعض لفترة الانتقالات المقبلة في حال أي تعثر ولكن نجحنا في التعاقد مع اللاعبين المطلوبين ووفرنا كافة الاحتياجات الخاصة بالفريق .