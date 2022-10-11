شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المقاولون العرب يعلن الوافدون الجدد في قائمة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الجهاز الفني لفريق لللمقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب عن قائمة اللاعبين الجدد الذين تم الاستعانة بهم فى قائمة الفريق للموسم الجديد 2022/2023.

ضمت القائمة 14 لاعبا وهم محمد محسن "ليلة" ومحمد شوقي غريب من مصر المقاصة ومحمد رزق ولؤي وائل من الجونة وعبدالله محمود من سيراميكا و عمر سافيولا من فيوتشر و فادي فريد من البنك الأهلي و أحمد علاء من المصري وأحمد عيد من سموحة وجوزيف أوشايا من مازيمبي الكونغولي، و أحمد فوزي وأحمد عاطف (قطة) من بيراميدز.

وثنائي تحت السن، سيف العجوز من الجونة ومحمود فهمي مواليد 99 من مصر المقاصة.