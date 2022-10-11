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رسميا.. المقاولون العرب يعلن الوافدون الجدد في قائمة الفريق

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القاهرة - سامية سيد -  

 

كشف الجهاز الفني لفريق لللمقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب عن قائمة اللاعبين الجدد الذين تم الاستعانة بهم فى قائمة الفريق للموسم الجديد 2022/2023.

 

ضمت القائمة 14 لاعبا وهم محمد محسن "ليلة" ومحمد شوقي غريب من مصر المقاصة  ومحمد رزق ولؤي وائل من الجونة وعبدالله محمود من سيراميكا و عمر سافيولا من فيوتشر و فادي فريد من البنك الأهلي و أحمد علاء من المصري وأحمد عيد من سموحة وجوزيف أوشايا من مازيمبي الكونغولي، و أحمد فوزي وأحمد عاطف (قطة) من بيراميدز.

 

 وثنائي تحت السن، سيف العجوز من الجونة ومحمود فهمي مواليد 99 من مصر المقاصة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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