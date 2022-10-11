شكرا لقرائتكم خبر عن على فوزى: مصدوم من عدم رحيلى عن إنبى ولا أعلم الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على فوزى الظهير الأيمن لفريق إنبى إنه مصدوم من عدم رحيله لفريق المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت بالأمس الإثنين، مشيراً إلى أنه لا يعلم الأسباب.

أكد على فوزى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري كان متمسكاً بضمه حتى اللحظات الأخيرة من فترة القيد الصيفى لافتاً إلى أن كامل أبو على رئيس النادى البورسعيدى عرض 8 مليون جنية على مسئولي النادى البترولى ولكنهم رفضوا القيمة المادية، وطلبوا الحصول على 10 ملايين جنيه.

كشف الظهير الأيمن لفريق إنبى أن مغالاة النادى البترولى تسببت في انسحاب المصرى البورسعيدى من الصفقة وغضب المسئولين هناك مشيراً إلى أنه عرض على النادى البترولى التنازل عن كل مستحقاته المادية مقابل الرحيل ولكنهم رفضوا.

أشار على فوزى إلى أنه مصدوم ولم يصدق ما حدث معه مؤكداً أن النوم خاصمه من الأمس بسبب هذه التصرقات لافتاً إلى النادى البترولى ضيع عليه فرصة اللعب داخل صفوف نادى جماهيرى كما فعل من قبل مع الأهلى والزمالك.