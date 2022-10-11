شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع برنامج تدريبى خاص للاعبين المشاركين فى لقاء فلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة فلامبو البوروندي الأخيرة في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا، وذلك خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشارك مع هذه المجموعة، عمرو السيسي لاعب الوسط المنضم حديثا للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وخاضت هذه المجموعة تدريبات تأهيلية واستشفائية المتنوعة سواء باستخدام بعض الأدوات أو بالكرة، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

و أدت هذه المجموعة تدريبات فنية خفيفة بالكرة، ضمن البرنامج التدريبي المخصص لهم من قبل الجهاز الفني.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.