شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباراة الاتحاد القادمة فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندري فى التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية التى تقام بالكويت، بعد التغلب على الغرافة القطرى بمنافسات البطولة.





مباراة الاتحاد القادمةومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندري مع نظيره كاظمة الكويتى فى ربع نهائي البطولة غدا الأربعاء، بينما يلتقى الاهلى حالة فوزه اليوم على أهلى حلب، مع الفائز من الجهراء الكويتى والبشائر العمانى.

وهناك مواجهة محتملة بين الأهلى والاتحاد حالا فوز الفريقين فى مباريات ربع النهائي، خاصة أن التأهل يجعل الفريقان يلتقيان في نصف النهائي، وفقا لجدول البطولة للأدوار النهائية.





قائمة الاتحاد السكندرى وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.